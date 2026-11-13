Європа визначиться з представником на переговорах із Росією за один-два тижні

У ЄС заявили, що це необхідно для захисту європейських інтересів і підтримки України.

Європейський Союз планує протягом найближчих одного-двох тижнів визначитися, хто представлятиме його інтереси на переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. Питання участі Європи в переговорному процесі та кандидатури її представника обговорюють лідери країн ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін перед неформальним самітом європейських лідерів у Дубліні, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Мартіна, наразі розглядають кілька варіантів представництва. Він зауважив, що переговорну сторону Європи не обов'язково має представляти виключно Євросоюз, адже до "Коаліції охочих" входять також країни, які не є членами об'єднання, зокрема Велика Британія та Норвегія.

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Ірландський прем'єр наголосив, що спочатку європейським країнам потрібно узгодити спільну позицію щодо майбутньої мирної угоди. На його думку, зміст домовленостей не менш важливий, ніж те, хто саме представлятиме Європу за столом переговорів.

"Надзвичайно важливо, щоб ця розмова відбувалася за участю європейців і щоб усі чітко розуміли позицію. Але фундаментальні засади архітектури НАТО не змінюватимуться", – заявив Мартін.

Мартін не очікує, що остаточне рішення щодо представника Європи ухвалять під час неформального саміту в Дубліні. За його прогнозом, визначитися мають протягом одного-двох тижнів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також виступила за залучення Європи до переговорів. Вона пояснила, що це необхідно для захисту європейських інтересів і підтримки України.