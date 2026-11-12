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Зеленський зустрівся з Алієвим: говорили про Drone Deal та підтримку інфраструктури України

Україна й Азербайджан уже мають укладені контракти в межах Drone Deal і працюють над збільшенням замовлень/

Зеленський зустрівся з Алієвим: говорили про Drone Deal та підтримку інфраструктури України
Зеленський та Алієв
Фото: Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим можливу допомогу українській критичній інфраструктурі перед зимою. Також сторони домовилися працювати над розширенням співпраці у сфері виробництва безпілотників.

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. Про її результати Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами президента, Україна й Азербайджан уже мають укладені контракти в межах Drone Deal і працюють над збільшенням замовлень. Також лідери обговорили присутність азербайджанського бізнесу в Україні. 

Зеленський подякував компаніям, які продовжують працювати попри російські обстріли. Окремо президенти говорили про наслідки російських атак для української енергетики та транспортної системи. Зеленський попросив Азербайджан розглянути можливість підтримати критичну інфраструктуру й логістику України перед зимою.

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