Зеленський зустрівся з Алієвим: говорили про Drone Deal та підтримку інфраструктури України

Україна й Азербайджан уже мають укладені контракти в межах Drone Deal і працюють над збільшенням замовлень/

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим можливу допомогу українській критичній інфраструктурі перед зимою. Також сторони домовилися працювати над розширенням співпраці у сфері виробництва безпілотників.

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні. Про її результати Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами президента, Україна й Азербайджан уже мають укладені контракти в межах Drone Deal і працюють над збільшенням замовлень. Також лідери обговорили присутність азербайджанського бізнесу в Україні.

Зеленський подякував компаніям, які продовжують працювати попри російські обстріли. Окремо президенти говорили про наслідки російських атак для української енергетики та транспортної системи. Зеленський попросив Азербайджан розглянути можливість підтримати критичну інфраструктуру й логістику України перед зимою.