Науседа: Європа не погодиться на вимогу Росії вивести війська НАТО зі Східної Європи

Президент Литви наголосив, що європейська архітектура безпеки має залишатися незмінною і не передбачає сфер впливу.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Росія не повинна домогтися перегляду європейської архітектури безпеки та виведення сил НАТО зі східного флангу Альянсу. Так він прокоментував вимоги Москви, які знову пролунали під час переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це Науседа сказав в інтерв'ю литовському мовнику LRT у Дубліні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами литовського лідера, європейська система безпеки має зберегтися. Науседа нагадав, що наприкінці 2021 року Росія вимагала виведення сил НАТО з країн Східної Європи. Він переконаний, що європейські лідери не погодяться на такі умови.

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"Цього не повинно статися. Я вважаю, що всі європейські лідери чудово це розуміють, і ніхто ніколи не погодиться на такумови", – заявив президент Литви.

Науседа вважає, що Росія може використати переговори, аби виграти час

Науседа також висловив скепсис щодо швидкого припинення бойових дій в Україні. На його думку, Росія може використати переговорний процес, щоб виграти час і продовжити агресію.

Він припустив, що Москва намагатиметься затягувати переговори, погоджуючись на другорядні питання, але уникаючи домовленостей про припинення вогню. Водночас саме перемир'я, на переконання литовського президента, має бути головною умовою мирних переговорів.

Окремо литовський президент прокоментував дискусію про те, хто має представляти Європу, якщо її залучать до переговорів про завершення війни. На його думку, найбільш відповідним кандидатом є президент Європейської ради Антоніу Кошта, який має відповідний мандат від країн-членів ЄС.

Водночас Науседа визнав, що серед європейських лідерів є й інші погляди на це питання.