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Переговори в Абу-Дабі: Зеленський заявив, що американська делегація має завтра розповісти про свій візит до РФ

Російські переговорники не мають мандату на обговорення низки питань, зокрема, припинення вогню.

Переговори в Абу-Дабі: Зеленський заявив, що американська делегація має завтра розповісти про свій візит до РФ
Володимир Зеленський
Фото: стопкадр з відео

Україна розраховує отримати 12 листопада реакцію російської сторони на питання, які обговорювали під час перемовин в Абу-Дабі. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Ірландії Міхалом Мартіним.

За словами Зеленського, на тристоронніх переговорах ішлося, зокрема, про великий обмін полоненими.

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«Сторони обговорювали можливості обміну військовополонених тисяча на тисячу, може 1200. Це було б дуже позитивно, я не бачу причин, чому Росія повинна відмовити, але все буває», - сказав глава держави.

Також сторони обговорювали гарантії безпеки, як-от кілька їхніх форматів, а також зустріч лідерів України, РФ і США та присутність на переговорах представника Європи.

«Це дуже важливо, що Європа повинна бути за перемовним столом. І також, що це був сигнал від американської сторони. Ми завжди це підтримували. І дуже важливо, що зараз ми бачимо зміну температури цього питання, більш тепло відноситься американська сторона. До цього ми дуже хочемо, щоб наступного разу вже Європа була не на майданчику переговорів, скажімо так, не на полях зустрічі, а як рівноправний учасник відповідних переговорів. Тому що це абсолютно справедливо», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що сторони обговорюють припинення вогню в енергетичній сфері, на морі, по критичній інфраструктурі. 

«Але російська сторона говорить про те, що у них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але тим не менш, ми домовились, що американська сторона буде зустрічатись з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті. Тому я розраховую як мінімум отримати відповідь і ввечері в Дубліні зустрітись», - додав Зеленський.

  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують 12 листопада відвідати Москву, щоб обговорити з Володимиром Путіним результати переговорів в Абу-Дабі. Американська сторона заявила, що бачить можливості для подальшого просування дипломатичного процесу.
  • Під час першого дня переговорів в Абу-Дабі Росія порушила територіальне питання, заявивши, що нібито вже окупувала половину Донбасу, яка фактично залишається під контролем України.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що територіальні питання мають обговорюватися на рівні лідерів держав. За його словами, американська сторона підтвердила українську оцінку ситуації на фронті.
  • Серед ключових цілей переговорів Україна визначає припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.
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