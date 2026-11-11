Переговори в Абу-Дабі: Зеленський заявив, що американська делегація має завтра розповісти про свій візит до РФ

Україна розраховує отримати 12 листопада реакцію російської сторони на питання, які обговорювали під час перемовин в Абу-Дабі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Ірландії Міхалом Мартіним.

За словами Зеленського, на тристоронніх переговорах ішлося, зокрема, про великий обмін полоненими.

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«Сторони обговорювали можливості обміну військовополонених тисяча на тисячу, може 1200. Це було б дуже позитивно, я не бачу причин, чому Росія повинна відмовити, але все буває», - сказав глава держави.

Також сторони обговорювали гарантії безпеки, як-от кілька їхніх форматів, а також зустріч лідерів України, РФ і США та присутність на переговорах представника Європи.

«Це дуже важливо, що Європа повинна бути за перемовним столом. І також, що це був сигнал від американської сторони. Ми завжди це підтримували. І дуже важливо, що зараз ми бачимо зміну температури цього питання, більш тепло відноситься американська сторона. До цього ми дуже хочемо, щоб наступного разу вже Європа була не на майданчику переговорів, скажімо так, не на полях зустрічі, а як рівноправний учасник відповідних переговорів. Тому що це абсолютно справедливо», - наголосив Зеленський.

Президент додав, що сторони обговорюють припинення вогню в енергетичній сфері, на морі, по критичній інфраструктурі.

«Але російська сторона говорить про те, що у них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але тим не менш, ми домовились, що американська сторона буде зустрічатись з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті. Тому я розраховую як мінімум отримати відповідь і ввечері в Дубліні зустрітись», - додав Зеленський.