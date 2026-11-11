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Президент провів селектор щодо резервних транспортних схем у Києві та захист енергетичних і логістичних об’є

Володимир Зеленський доручив урядовцям перевірити інформацію, яку надають регіони після російських обстрілів.

Президент провів селектор щодо резервних транспортних схем у Києві та захист енергетичних і логістичних об’є
Фото: Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах України після російських обстрілів. Обговорили відновлення енергоінфраструктури, забезпечення регіонів обладнанням, теплопостачання, резервні транспортні схеми в Києві та захист енергетичних і логістичних об’єктів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, під час наради оновили потреби в енергетичному обладнанні, техніці та конкретних заходах підтримки. Ці питання Україна планує обговорити з визначеними європейськими партнерами під час зустрічей в Ірландії.

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Також президент заслухав доповіді про відновлювальні роботи на Дніпропетровщині, в Одеській області та на Донеччині. Окремо обговорили ситуацію в Краматорську.

"Доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу перевірити деякі звіти з областей по ситуації з теплопостачанням, забезпеченістю обладнанням. Очікую на повну і правдиву інформацію", – написав Зеленський.

Також прем’єр-міністр доповів про реалізацію рішень у Києві щодо резервних транспортних схем.

Окремо президент обговорив із командувачем Повітряних сил ЗСУ параметри захисту визначених об’єктів розподілу та передачі електроенергії, а також логістичних об’єктів, які росіяни останніми днями намагаються атакувати особливо активно.

"Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби", – наголосив глава держави.

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