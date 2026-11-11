Ворог атакував приватний сектор Запоріжжя

Російські військові атакували приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок удару повністю зруйнований житловий будинок, на місці виникла пожежа.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
"росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару повністю зруйнований житловий будинок, виникла пожежа", – ідеться у повідомленні.
Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджені сусідні оселі. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених.
- У Запорізькій області росіяни атакували FPV-дронами бригаду енергетиків, яка відновлювала живлення Кушугумської громади, що була знеструмлена через російські обстріли.