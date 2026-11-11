Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував приватний сектор Запоріжжя

Внаслідок російського удару спалахнула пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні оселі.

Ворог атакував приватний сектор Запоріжжя
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА

Російські військові атакували приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок удару повністю зруйнований житловий будинок, на місці виникла пожежа.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"росіяни атакували приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару повністю зруйнований житловий будинок, виникла пожежа", – ідеться у повідомленні.

Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджені сусідні оселі. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies