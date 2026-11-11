Ворог атакував приватний сектор Запоріжжя

Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджені сусідні оселі. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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