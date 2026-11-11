Посли Євросоюзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Доповнено . Санкції торкнуться осіб, причетних до російської фінансової системи, мережі тіньового флоту і кампаній із поширення дезінформації, передає Reuters .

До санкційних списків включили 113 субʼєктів. Ще 31 субʼєкт потрапив під обмеження в рамках гібридного режиму.

Остаточно затвердити рішення планують на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, передає «Суспільне» .

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