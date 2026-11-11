Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСвіт

Посли Євросоюзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Його мають остаточно затвердити наступного тижня.

Посли Євросоюзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії (доповнено)
санкції ЄС
Фото: detector.media

Посли країн-членів ЄС погодили нові санкційні обмеження проти Росії.

Остаточно затвердити рішення планують на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, передає «Суспільне».

До санкційних списків включили 113 субʼєктів. Ще 31 субʼєкт потрапив під обмеження в рамках гібридного режиму.

Доповнено. Санкції торкнуться осіб, причетних до російської фінансової системи, мережі тіньового флоту і кампаній із поширення дезінформації, передає Reuters.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies