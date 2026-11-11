Посли Євросоюзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії (доповнено)

Посли країн-членів ЄС погодили нові санкційні обмеження проти Росії.
Остаточно затвердити рішення планують на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, передає «Суспільне».
До санкційних списків включили 113 субʼєктів. Ще 31 субʼєкт потрапив під обмеження в рамках гібридного режиму.
Доповнено. Санкції торкнуться осіб, причетних до російської фінансової системи, мережі тіньового флоту і кампаній із поширення дезінформації, передає Reuters.
- 12 жовтня міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили рішення про запровадження майже 1600 нових санкційних позицій проти російського військово-промислового комплексу.
- 10 листопада стало відомо, що Європейська аудиторська палата рекомендувала Єврокомісії посилити боротьбу з обходом санкцій проти РФ.