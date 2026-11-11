Через шторм у Португалії скасували понад 200 авіарейсів і закрили школи

Авіакомпанії скасували понад 200 рейсів до Португалії і з країни, а школи, сотні супермаркетів і підприємств призупинили роботу через шторм «Чарльз», який приніс із собою сильні зливи і ураганний вітер.

Хоча стихія виявилася менш руйнівною, ніж прогнозували спочатку, уряд перевів усі служби екстреної допомоги й армійські підрозділи в стан підвищеної готовності, передає Reuters.

Також скасували навчання, закрили некритичні державні установи і закликали людей залишатися вдома.

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Метеорологічна служба Португалії IPMA повідомила, що шторм розколовся над Атлантичним океаном, тому його сила зменшилася під час наближення через південний регіон країни. Негода охопила більшу частину півдня Португалії та регіон Лісабона.

Наразі влада не скасовувала високий рівень загрози через можливі раптові паводки, сильний вітер і шторм на морі.

Раніше шторм «Чарльз» пройшов через архіпелаг Мадейра, де спричинив підтоплення і повалив дерева. Рятувальники дістали чоловіка, якого змило водою у власному гаражі, однак про загиблих чи постраждалих не повідомляють.

Португалія та Іспанія потерпають від рясних дощів, які ще з неділі приніс інший шторм — «Бруна». У Лісабоні затопило автомобільні тунелі, більшість із яких закрили.

Невдовзі новий шторм досягне південно-західної частини Іспанії. Метеорологічна служба країни AEMET попередила про серйозну загрозу через сильні зливи і вітер. Водночас у центральній Іспанії влада евакуювала понад 3000 жителів містечка П'єдралавес через ризик прориву місцевої греблі.