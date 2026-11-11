Ірландія додатково внесла 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Ірландія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 25 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Таким чином загальний внесок Ірландії зріс до 52 мільйонів євро.

"Ми дякуємо Ірландії за підтримку енергетичного сектору України у цей складний період. Фонд – це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів та нарощування потужностей генерації. Таким чином підтримка партнерів допомагає нам знову і знову відновлювати електропостачання після російських атак і повертати світло у домівки мільйонів українських родин, школи, лікарні та на підприємства", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

У Міненерго також нагадали, що в жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини - 249,7 млн євро, Мальти – 50 тис. євро та угорської компанії REKK – 3 тис. євро.

Раніше Шмигаль також повідомив, що в жовтні Фонд підтримки енергетики України уклав рекордні контракти на майже 200 млн євро.

Фонд підтримки енергетики створили навесні 2022 року спільно з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Організація дає змогу урядам, міжнародним інституціям і приватним донорам фінансово допомагати українському енергосектору.