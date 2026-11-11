Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

Ірландія додатково внесла 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Таким чином загальний внесок країни зріс до 52 мільйонів євро.

Ірландія додатково внесла 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України
Фото: З відкритих джерел

Ірландія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 25 мільйонів євро. 

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Таким чином загальний внесок Ірландії зріс до 52 мільйонів євро.

"Ми дякуємо Ірландії за підтримку енергетичного сектору України у цей складний період. Фонд – це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів та нарощування потужностей генерації. Таким чином підтримка партнерів допомагає нам знову і знову відновлювати електропостачання після російських атак і повертати світло у домівки мільйонів українських родин, школи, лікарні та на підприємства", - наголосив перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

У Міненерго також нагадали, що в жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини - 249,7 млн євро, Мальти – 50 тис. євро та угорської компанії REKK – 3 тис. євро.

Раніше Шмигаль також повідомив, що в жовтні Фонд підтримки енергетики України уклав рекордні контракти на майже 200 млн євро. 

  • Фонд підтримки енергетики створили навесні 2022 року спільно з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для подолання наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Організація дає змогу урядам, міжнародним інституціям і приватним донорам фінансово допомагати українському енергосектору. 
  • За даними Міненерго, за весь час роботи фонд залучив понад 2 мільярди євро грантових коштів від 39 спонсорів із 26 країн та трьох міжнародних організацій.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies