Президент Сальвадору заявив про знищення штаб-квартири однієї з найбільших банд Гаїті

Це перша військова операція Сальвадору проти цілі на території Гаїті відтоді, як у жовтні країна направила туди понад 2000 військовослужбовців через зникнення людей.

Президент Сальвадору заявив, що військові його країни знищили штаб-квартиру одного з найбільших злочинних угруповань Гаїті.

Про це повідомляє BBC.

Удар із землі та повітря завдали по комплексу на околиці столиці Гаїті, Порт-о-Пренса, де базувалося угруповання “400 Мавозо” (400 Mawozo), сумнозвісно відоме своїми викраденнями людей і тактикою залякування.

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Це перша військова операція Сальвадору проти цілі на території Гаїті відтоді, як минулого місяця країна направила туди понад 2000 військовослужбовців у межах місії з порятунку чотирьох зниклих сальвадорських технічних фахівців.

Гаїті вже багато років потерпає від насильства з боку банд. Добре озброєні угруповання контролюють значні території як у столиці, так і за її межами.

Президент Сальвадору Наїб Букеле повідомив про це в соцмережі X, зазначивши, що більшість членів банди втекли, навіть не спробувавши чинити опір.

“Ми знищили будинок (ватажка банди) Ланмо Сан Жу (Lanmò San Jou) та штаб-квартиру угруповання “400 Мавозо””, – написав він.

Низка ЗМІ повідомила про загибель до 20 осіб, проте офіційні органи цієї інформації не підтвердили. Також немає офіційних даних про масштаби руйнувань на об’єкті. Місцеві жителі намагаються з’ясувати, чи був він повністю зруйнований, чи лише пошкоджений.

Як повідомляє видання Miami Herald із посиланням на кілька джерел, у нападі брала участь група Національної поліції Гаїті, що спеціалізується на використанні безпілотників. Підтримку їй надавали сальвадорські військовослужбовці.

Близько 2000 сальвадорських солдатів направили на Гаїті минулого місяця – після того, як у жовтні озброєні злочинці викрали чотирьох технічних фахівців військово-повітряних сил, коли ті купували продукти.

Президент Сальвадору, який дотримується правих поглядів, пообіцяв повернути чоловіків додому живими. Він також попередив бандитів, що ті мають негайно їх звільнити, інакше зіткнуться з постійним тиском з боку його збройних сил.

Четверо викрадених чоловіків входили до складу GSF – формування, що складається з військових із кількох країн і яке на початковому етапі очолювали військовослужбовці із Чаду.

Рішення президента Букеле направити тисячі сальвадорських військових на Гаїті викликало занепокоєння. Критики стверджують, що не всі вони діють у межах командної структури GSF. Це порушує питання щодо операційної легітимності та законності їхніх дій у цій карибській країні.