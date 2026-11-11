Демократи близькі до ліквідації непрямої системи президентських виборів у США

Для цього навіть не потрібно змінювати конституцію.

Після виграшу кандидатів від Демократичної партії у шести традиційно республіканських штатах на проміжних виборах минулого тижня під загрозою зникнення опинилася унікальна система обрання президента країни.

Як пише Independent, штати, які перейшли під контроль демократів, мають сумарно 71 голос у колегії виборників - органі, який за конституцією США збирається раз на чотири роки, щоб назвати нових президента та віцепрезидента.

18 традиційно демократичних штатів раніше підписали договір, відповідно до якого усі їхні 222 виборники підтримують у колегії того кандидата, який набрав більшість у загальнонаціональному народному голосуванні.

Нові очільники штатів, що здійснили перехід до демократів, вже пообіцяли розпочати процес їхнього приєднання до договору. Якщо це станеться, то кількість виборників перевищить 270 - саме стільки має набрати кандидат, щоб його оголосили президентом США.

Таким чином непрямі вибори можуть фактично стати прямими: більшість завжди обиратиме того, за кого проголосували понад 50% американців.