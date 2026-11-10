​Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до безпілотних технологій

Польща та Україна підписали угоду про створення робочих груп з питань технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам.

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Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до українських безпілотних технологій.

Про це повідомив у соцмережі Х заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

"Ми завершуємо узгодження питань щодо передачі Україні польських літаків МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам", – написав він.

Томчик також зазначив, що Польща та Україна підписали угоду про створення польсько-українських робочих груп з питань технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам.

У липні 2026 року стало відомо, що Польща відмовилася від планів передати Україні винищувачі МіГ-29, які мали стати частиною угоди про обмін на українські технології безпілотників. Натомість літаки поступово знімуть з озброєння через вичерпання ресурсу.