​Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до безпілотних технологій

Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до українських безпілотних технологій.
Про це повідомив у соцмережі Х заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
"Ми завершуємо узгодження питань щодо передачі Україні польських літаків МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам", – написав він.
Томчик також зазначив, що Польща та Україна підписали угоду про створення польсько-українських робочих груп з питань технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам.
- У липні 2026 року стало відомо, що Польща відмовилася від планів передати Україні винищувачі МіГ-29, які мали стати частиною угоди про обмін на українські технології безпілотників. Натомість літаки поступово знімуть з озброєння через вичерпання ресурсу.
- Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив перед цим, що спочатку Україна погодилася на таку пропозицію, однак згодом "не виконала домовленості". Польський міністр пов'язав це, зокрема, з політичними та історичними суперечками між країнами.
- У жовтні повідомлялося, що Польща передасть Україні два літаки МіГ-29. Це буде частиною ще одного пакета домоги вартістю приблизно 50 мільйонів євро.