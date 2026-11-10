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​Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до безпілотних технологій

Польща та Україна підписали угоду про створення робочих груп з питань технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам.

​Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до безпілотних технологій
Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі
Фото: «Мілітарний»

Польща передасть Україні літаки МіГ-29 в обмін на доступ до українських безпілотних технологій.

Про це повідомив у соцмережі Х заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

"Ми завершуємо узгодження питань щодо передачі Україні польських літаків МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам", – написав він.

Томчик також зазначив,  що Польща та Україна підписали угоду про створення польсько-українських робочих груп з питань технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам.

  • Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив перед цим, що спочатку Україна погодилася на таку пропозицію, однак згодом "не виконала домовленості". Польський міністр пов'язав це, зокрема, з політичними та історичними суперечками між країнами.
  • У жовтні повідомлялося, що Польща передасть Україні два літаки МіГ-29. Це буде частиною ще одного пакета домоги вартістю приблизно 50 мільйонів євро. 
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