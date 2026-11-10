Данія виділить Україні пакет допомоги на 645 млн євро

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Україна отримає від Данії оборонний пакет допомоги на 645 млн євро.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою данського уряду Метте Фредеріксен.

«Це передусім кошти на закупівлю дронів – ударних та перехоплювачів, – амуніції для F-16, PURL. Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя», - додав глава держави.

Крім того, Данія передбачила енергодопомогу на 20 млн євро для Херсонщини.

На зустрічі Зеленського і Фредеріксен також ішлося про результати роботи у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв та роботу над антибалістичною програмою FREYJA.