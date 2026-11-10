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Данія виділить Україні пакет допомоги на 645 млн євро

Найперше кошти спрямують на закупівлю дронів.

Україна отримає від Данії оборонний пакет допомоги на 645 млн євро.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою данського уряду Метте Фредеріксен.

«Це передусім кошти на закупівлю дронів – ударних та перехоплювачів, – амуніції для F-16, PURL. Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя», - додав глава держави.

Крім того, Данія передбачила енергодопомогу на 20 млн євро для Херсонщини.

На зустрічі Зеленського і Фредеріксен також ішлося про результати роботи у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв та роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

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