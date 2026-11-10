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​Мін’юст Польщі: Нападник у Кракові відвідував сайти про Брейвіка, у його авто знайшли глушник

На робочому місці чоловіка також виявили предмети із символікою, яка може вказувати на правий екстремізм. 

​Мін’юст Польщі: Нападник у Кракові відвідував сайти про Брейвіка, у його авто знайшли глушник
Стрілянина у Кракові
Фото: EPA/UPG

Польські правоохоронці отримали доступ до комп’ютера чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова. На ньому виявили відвідування сайтів, присвячених норвезькому правому екстремісту Андерсу Брейвіку, який у 2011 році влаштував масове вбивство на острові Утея. 

Про це повідомив міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек, повідомляє Polsat News.

За словами міністра, слідчі також перевірили місце роботи нападника. Там знайшли предмети із символікою, яка може свідчити про зв’язок із правим екстремізмом.

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Крім того, у автомобілі чоловіка виявили глушник. Журек зазначив, що слідство зібрало значну кількість доказів, які наразі аналізують.

Водночас нападник не залишив ані листа, ані будь-якого послання. Слідчі продовжують з’ясовувати, з ким він контактував, чи діяв самостійно та що могло вплинути на його дії.

Що відомо про стрілянину у Кракові?

У суботу, 7 листопада, 24-річний чоловік заїхав автомобілем на площу Ринок у Кракові та відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових перехожих. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. 

Серед постраждалих були двоє поліцейських і сам нападник, який помер у лікарні в понеділок уранці.Також у квартирі родини чоловіка в місті Островець-Свентокшиський правоохоронці знайшли тіла його батьків та сестри.

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