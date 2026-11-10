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Масштабна ДТП у Болгарії: зіткнулися десятки автомобілів, щонайменше 12 загиблих

Аварія сталася в умовах густого туману. Видимість на дорозі місцями впала до 10 метрів.

Масштабна ДТП у Болгарії: зіткнулися десятки автомобілів, щонайменше 12 загиблих
Аварія в Болгарії
Фото: Facebook/Technoassistance-96 Ltd.

У Болгарії внаслідок масштабної ланцюгової аварії на автомагістралі "Тракія" загинули щонайменше 12 людей, ще 46 дістали поранення. 

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я країни Катя Івкова, інформують "bTV Радіо" і Bulgaria on air.

Десятеро людей померли на місці, ще двоє –  у лікарнях. ДТП сталася вранці 10 листопада в умовах густого туману. За попередньою інформацією МВС, видимість на окремих ділянках автомагістралі різко знизилася до 10 метрів.

Першим зіткненням стала аварія за участю вантажівки та автобуса, який перевозив групу людей. Згодом у них врізалася інша вантажівка із зерном, а потім легковий автомобіль. 

Після цього в ланцюгову ДТП потрапили десятки інших машин. Для допомоги потерпілим мобілізували медичні бригади, поліцію та пожежників. До операції залучили сотні правоохоронців, понад 15 пожежних автомобілів і карети швидкої допомоги.

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