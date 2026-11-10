В ОАЕ почалися тристоронні переговори України, США і Росії

Рустем Умєров повідомив, що обговорять ключові питання припинення бойових дій і наближення миру.

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Голова української делегації, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров вранці 10 листопада повідомив про початок переговорів у тристоронньому форматі Україна – США – Росія в ОАЕ. Відповідне повідомлення він опублікував у Telegram.

Ця зустріч послідувала за консультаціями з представниками Європи і НАТО. На порядку денному тристоронніх обговорень – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру.

«Працюємо відповідно до завдань, визначених Президентом України», – прокоментував Умєров.

Американський перемовників Джаред Кушнер перед стартом зустрічей казав, що сторони фокусуватимуться на повоєнних гарантіях безпеки.

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