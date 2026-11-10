В ОАЕ почалися тристоронні переговори України, США і Росії

Голова української делегації, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров вранці 10 листопада повідомив про початок переговорів у тристоронньому форматі Україна – США – Росія в ОАЕ. Відповідне повідомлення він опублікував у Telegram.
Ця зустріч послідувала за консультаціями з представниками Європи і НАТО. На порядку денному тристоронніх обговорень – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру.
«Працюємо відповідно до завдань, визначених Президентом України», – прокоментував Умєров.
Американський перемовників Джаред Кушнер перед стартом зустрічей казав, що сторони фокусуватимуться на повоєнних гарантіях безпеки.
Докладно про хід перших з лютого переговорів читайте в онлайні на LB.