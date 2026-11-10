Трамп заявив про намір зберегти статус-кво на Близькому Сході замість ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі немає підстав для нової ескалації у війні проти Ірану, а країни Близького Сходу виступають за збереження статусу-кво.

Як пише CNN, республіканець попередив, що збройні сили Сполучених Штатів будуть готові до будь-якої зміни ситуації, але зараз конфлікт радше близький до завершення, яке, за очікуваннями господаря Білого дому, має статися "досить скоро".

Упродовж останніх тижнів від Трампа лунала протилежна риторика: глава американської держави натякав на можливість відновити удари по Ірану. На зміну позиції політика, ймовірно, вплинула зустріч у Вашингтоні з прем'єр-міністром Катару, одним із ключових посередників між США та Іраном шейхом Мохаммедом Аль-Тані.

Трамп підтвердив, що вважає гарячу стадію протистояння на Близькому Сході фактично такою, що залишилася позаду, тож він готовий до статусу-кво, поки в Тегерані не вирішать підписати мирну угоду.