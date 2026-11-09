Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of the American Medical Association (JAMA), повідомляє Bloomberg.

У США дедалі більше батьків відмовляються від профілактичної ін’єкції вітаміну K для новонароджених. Водночас зростає кількість випадків небезпечних кровотеч, яким має запобігти ця процедура. Діти, які не отримали укол, мають значно вищий ризик кровотеч і частіше помирають під час госпіталізації.

За даними науковців, у 2025 році ін’єкцію вітаміну K не отримали 6,8% новонароджених у США. Це більш ніж удвічі перевищує показник 2017 року, коли від процедури відмовилися 3,1% батьків.

Дослідники встановили, що діти, яким не зробили ін’єкцію, мали значно вищий ризик кровотеч до досягнення шестимісячного віку. Йдеться, зокрема, про крововиливи в мозок і шлунково-кишковий тракт. Крім того, під час госпіталізації у зв’язку з пологами та кровотечею такі немовлята помирали вдвічі частіше.

Науковці на чолі з Кевіном Дайзартом із відділення неонатології Дитячої лікарні Філадельфії проаналізували дані 5,2 млн немовлят з усіх 50 штатів США.

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За їхніми оцінками, на кожні 114 новонароджених, які не отримали ін’єкцію вітаміну K, припадає одна дитина, у якої протягом перших шести місяців життя розвинеться кровотеча.

Чому батьки відмовляються від ін’єкції

Дослідники пов’язують зростання кількості відмов із поширенням скептицизму щодо усталених медичних процедур і заходів громадського здоров’я. Хоча вітамін K не є вакциною, його ін’єкція належить до стандартних процедур, які проводять у перші години життя немовляти.

За словами науковців, частина батьків, які шукають «природні» альтернативи, побоюється, що ін’єкція не принесе дитині користі, може бути токсичною, спричинити біль або алергічну реакцію.

Водночас ін’єкцію вітаміну K почали повсюдно застосовувати ще у 1961 році для профілактики тяжких кровотеч у новонароджених, пов’язаних із дефіцитом цього вітаміну.

Вітамін K необхідний для нормального згортання крові. Його нестача може призвести до небезпечних крововиливів, зокрема внутрішньочерепних, а також до неврологічних порушень. Приблизно у 20% випадків такі кровотечі можуть закінчуватися смертю.

В редакційній статті, опублікованій разом із дослідженням, автори закликали педіатрів, органи громадського здоров’я та виробників, зокрема Pfizer Inc., активніше інформувати батьків про ризики відмови від профілактики.

Також вони запропонували створювати доступніші можливості для використання пероральних альтернатив вітаміну K.