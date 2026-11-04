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«Добробут» із «Агентами крові» організовує великий збір крові в Києві для потреб військових та дітей

11 та 13 листопада у багатопрофільних лікарнях «Добробут» в Києві відбудуться відкриті донації. В ці дні усі охочі зможуть здати кров для потреб медичних закладів України в лікуванні військових та дітей.

«Добробут» із «Агентами крові» організовує великий збір крові в Києві для потреб військових та дітей

Збір проводить медична мережа «Добробут» спільно з «Агентами крові», Центром крові ЗСУ та Центром служби крові лікарні “Охматдит”. 

Щоб підтримати та подякувати донорам, до ініціативи долучилися українські бренди: виробник функціональних батончиків FIZI, кавова компанія Mad Heads та крафтова пекарня Bakehouse. 

Це вже пʼята спільна ініціатива «Добробуту» та «Агентів крові». Цього року у відкритих донаціях медичної мережі взяли участь 216 донорів, які здали понад 97 літрів крові. Ці запаси потенційно дозволили забезпечити потреби майже 650 пацієнтів.

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Донором може стати будь-який дорослий старший 18 років, що не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна у багатопрофільних лікарнях «Добробут» з 9:00 до 12:00: 

За рекомендацією ВООЗ, необхідно, щоби здавали кров 33 людини на 1000 населення. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові, і до війни цей показник коливався від 11 до 13 донорів на 1000 людей. 

Через повномасштабне вторгнення потреби в донорській крові значно зросли. Сьогодні вона критично необхідна як для порятунку поранених військових на фронті та в госпіталях, так і для пацієнтів у лікарнях, які продовжують боротьбу з важкими хворобами. 

Особливо гостру потребу в крові відчувають дитячі медичні заклади. За данимиМіністерства охорони здоров'я України та Національного канцер-реєстру, в Україні щороку фіксують близько 1000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей та підлітків, і лише один курс їхнього лікування може потребувати до 50 переливань.

Задовольнити ці масштабні потреби може лише стабільна база постійних добровільних донорів.

«Кожна крапля донорської крові — це не просто символ надії, а реальний шанс врятувати життя. Саме тому “Добробут” щороку організовує Дні донора для своїх співробітників і всіх, хто хоче долучитися до доброї справи. Це частина нашої корпоративної соціальної відповідальності — підтримувати добровільне донорство в Україні та говорити про його важливість», — каже головна медична директорка медичної мережі «Добробут» Олександра Машкевич. 

«Потреба в донорській крові є завжди, але в умовах війни вона стає ще гострішою. Останні місяці ситуація з донаціями ускладнилася, і це нагадує нам, наскільки важливо не відкладати допомогу на потім. Кров — це найцінніший ресурс, яким кожен із нас може поділитися. Не обов’язково бути героєм у звичному розумінні цього слова — достатньо стати донором чи доноркою», — розповідає координаторка корпоративних донацій ГО "Агенти Крові" Анастасія Гамаюнова.

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