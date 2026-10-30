Про це йдеться в матеріалі видання Healthline.

Водночас покращення можуть тривати від трьох до шести місяців терапії, а в деяких людей — роками.

Як відновлюється мовлення після інсульту

У багатьох людей помітні покращення з’являються вже протягом перших тижнів після інсульту. Особливо важливими для початкового відновлення вважають перші 2–6 тижнів — у цей період мозок активно відновлюється, а прогрес може бути найбільш вираженим.

Покращення можуть тривати протягом трьох-шести місяців терапії. Після цього темп відновлення зазвичай сповільнюється, однак поступовий прогрес може тривати й упродовж наступних років.

Швидкість і ступінь відновлення індивідуальні. Одні люди досягають значного прогресу за кілька тижнів, інші мають труднощі з мовленням роками. Фахівець із мовленнєвої терапії може оцінити стан людини та допомогти визначити реалістичні цілі й очікувану тривалість відновлення.

Які порушення мовлення виникають після інсульту

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Інсульт може впливати на здатність говорити й розуміти мову по-різному. Серед найпоширеніших порушень — афазія, дизартрія та апраксія.

Афазія виникає внаслідок ураження ділянок мозку, які відповідають за мовлення та розуміння мови. Людині може бути складно добирати слова, будувати речення, висловлювати думки або розуміти звернене мовлення. За даними матеріалу, афазія трапляється до 40% людей після інсульту.

Дизартрія— це рухове порушення мовлення, за якого людина говорить нечітко або змазано. Воно виникає через порушення нервового контролю м’язів, залучених до вимови, зокрема язика, губ і щелепи. Приблизно половина людей після інсульту може мати дизартрію.

Апраксія мовлення— порушення планування та координації рухів, необхідних для вимови звуків і слів. Людині складно правильно організувати послідовність рухів, хоча це не обов’язково пов’язано зі слабкістю м’язів.

За оцінками, приблизно третина людей після інсульту має стійкі труднощі з мовленням. Вони можуть проявлятися в тому, що людині складно:

говорити повними реченнями;

правильно використовувати граматичні конструкції;

знаходити потрібні слова;

вимовляти окремі слова та звуки;

чітко висловлювати свої думки.

Водночас порушення мовлення не означає, що людина втратила інтелектуальні здібності. Вона може добре розуміти, що хоче сказати, але не мати змоги дібрати потрібні слова або вимовити їх.

Як допомагає логопедична терапія

Основним фахівцем, який працює з порушеннями мовлення після інсульту, є логопед або фахівець із мовленнєвої та мовної терапії. Він оцінює симптоми, потреби й цілі людини та розробляє індивідуальний план відновлення.

Одні методи спрямовані на фізичні аспекти мовлення — чіткість вимови, гучність і правильне відтворення слів. Інші зосереджені на когнітивних процесах, пам’яті, розумінні мови та побудові висловлювань.

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Серед методів терапії:

Програмована стимуляція. Використовує сенсорні підказки — наприклад, музику та зображення, — щоб допомогти відновити навички вербального спілкування.

Когнітивно-мовленнєва терапія. Спрямована на покращення розуміння мови та використання мовних навичок.

PACE (Promoting Aphasic’s Communicative Effectiveness). Розмовна модель терапії, у якій для стимулювання спілкування використовують, зокрема, зображення.

Стимуляційно-фасилітаційна терапія. Допомагає відновлювати розуміння значень слів і граматичних конструкцій.

Групова терапія. Дає змогу людям із порушеннями мовлення практикувати навички спілкування та підтримувати одне одного.

Сімейна терапія. Допомагає людині після інсульту, її рідним і доглядальникам налагодити комунікацію за підтримки фахівця.

Як діагностують порушення мовлення

Порушення мовлення після інсульту зазвичай оцінює фахівець із мовленнєвої терапії. Обстеження може включати усні завдання та запитання, які допомагають перевірити мовлення, розуміння мови й окремі когнітивні функції.

Результати оцінювання дають змогу визначити, як саме інсульт вплинув на комунікативні навички людини, і підібрати відповідну програму терапії.

Чи можна повністю відновити мовлення після інсульту

Так, деяким людям вдається повністю відновити мовлення. Водночас приблизно третина тих, хто переніс інсульт, має певний рівень стійких мовленнєвих порушень. Вони можуть бути як значними, так і незначними.

Поки триває відновлення, людина може користуватися допоміжними засобами комунікації. Це можуть бути спеціальні застосунки для смартфонів, друковані картки або буклети. Логопед допоможе підібрати інструменти, які полегшать спілкування в повсякденному житті.

Відновлення мовлення після інсульту залежить від багатьох чинників, тому універсального терміну немає. Регулярна робота з фахівцем допомагає поступово відновлювати комунікативні навички, навіть якщо прогрес відбувається повільно.

Про те, як працює кардіореабілітація в Україні, чому відновлення пацієнтів починається ще у відділенні інтенсивної терапії та як фізичні терапевти допомагають поступово повертатися до повсякденної активності, LB.ua розповідало в матеріалі Що таке кардіореабілітація і чому вона стартує ще з реанімації.