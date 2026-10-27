В одній із будівель вибило вікна в реанімаційному і реабілітаційному відділеннях. В іншій – також пошкоджено вікна у двох відділеннях – терапії й паліативному.

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Унаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено медичний заклад у Дніпровському районі та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я і показало фото наслідків.

Зазначається, що в одній із будівель лікарні вибуховою хвилею вибило вікна в реанімаційному і реабілітаційному відділеннях. В іншій будові – також пошкоджено вікна у двох відділеннях: терапії і діалізу та паліативному.

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Пацієнти та медики не постраждали.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

"Також під час виїзду на виклик була уражена бригада міського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – парамедик та екстрений медичний технік зазнали легких поранень і продовжили працювати. Пошкоджений автомобіль бригади", – нагадали в МОЗ.

Як повідомлялося, вчора близько 21:40 Росія запустила по Києву балістичні ракети. У Дніпровському районі пошкоджені медзаклади. У Деснянському було влучання біля станції метро, гуртожиток університету, школа. Під обстріл також потрапила бригада медиків.

Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет.