Унаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено медичний заклад у Дніпровському районі та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я і показало фото наслідків.
Зазначається, що в одній із будівель лікарні вибуховою хвилею вибило вікна в реанімаційному і реабілітаційному відділеннях. В іншій будові – також пошкоджено вікна у двох відділеннях: терапії і діалізу та паліативному.
Пацієнти та медики не постраждали.
"Також під час виїзду на виклик була уражена бригада міського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – парамедик та екстрений медичний технік зазнали легких поранень і продовжили працювати. Пошкоджений автомобіль бригади", – нагадали в МОЗ.
- Як повідомлялося, вчора близько 21:40 Росія запустила по Києву балістичні ракети. У Дніпровському районі пошкоджені медзаклади. У Деснянському було влучання біля станції метро, гуртожиток університету, школа. Під обстріл також потрапила бригада медиків.
- Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет.
- Унаслідок ворожого удару в Києві загинула 46-річна жінка. Ще більше 10 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.
- Медичні заклади страждали й під час інших нещодавніх ворожих атак проти Києва. Зокрема, пошкоджено хірургію в інституті серця.