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МОЗ показало лікарню в Києві, пошкоджену внаслідок масованої атаки Росії

В одній із будівель вибило вікна в реанімаційному і реабілітаційному відділеннях. В іншій – також пошкоджено вікна у двох відділеннях – терапії й паліативному.

Унаслідок нічної російської атаки на Київ пошкоджено медичний заклад у Дніпровському районі та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я і показало фото наслідків. 

Зазначається, що в одній із будівель лікарні вибуховою хвилею вибило вікна в реанімаційному і реабілітаційному відділеннях. В іншій будові – також пошкоджено вікна у двох відділеннях: терапії і діалізу та паліативному.

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Пацієнти та медики не постраждали.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

"Також під час виїзду на виклик була уражена бригада міського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – парамедик та екстрений медичний технік зазнали легких поранень і продовжили працювати. Пошкоджений автомобіль бригади", – нагадали в МОЗ.

  • Унаслідок ворожого удару в Києві загинула 46-річна жінка. Ще більше 10 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги. 
  • Медичні заклади страждали й під час інших нещодавніх ворожих атак проти Києва. Зокрема, пошкоджено хірургію в інституті серця. 
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