Про це повідомила пресслужба Лікарні Святого Пантелеймона у Львові.

62-річний Юрій із Хмельницького через сильний біль і холод у ногах уже не міг пройти навіть п’яти метрів. Лікарі діагностували критичну ішемію обох нижніх кінцівок через важку форму атеросклерозу.

Раніше Юрій вів активний спосіб життя — займався тенісом і рукопашним боєм. Однак у 2016 році в чоловіка відмовили нирки, і відтоді він проходить гемодіаліз. Як пояснюють у лікарні, термінальна ниркова недостатність є одним із чинників розвитку важких судинних захворювань.

Близько місяця тому чоловік почав відчувати біль і холод у ногах. Його стан швидко погіршувався.

«Одного дня я різко відчув, що не можу нормально ходити — метрів п’ять не можу пройти, хоча день назад все було добре», — розповів пацієнт.

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Після обстеження у Хмельницькому Юрію рекомендували звернутися до судинних хірургів Лікарні Святого Пантелеймона. Там у нього виявили синдром Леріша — важку форму атеросклерозу, за якої звужуються або перекриваються черевна аорта та клубові артерії, що постачають кров до ніг.

На момент звернення в чоловіка вже розвинулася критична ішемія обох нижніх кінцівок, а на одній із ніг утворилася трофічна виразка.

«За такої стадії ішемії консервативне лікування вже неефективне. Єдиним способом врятувати ноги була операція. Без неї ішемія прогресувала б, некрози поширювалися, і зрештою постало б питання про ампутацію», — пояснив завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.

Хірурги виконали біфуркаційне аортостегнове протезування. Під час операції вони замінили уражену ділянку черевної аорти штучним протезом, який з’єднали зі стегновими артеріями. Так вдалося відновити кровопостачання обох ніг.

Однак операцію ускладнювали супутні ураження судин. Зокрема, у пацієнта була виражена кальцинація аорти — через відкладення кальцію її стінки стали твердими й крихкими. Щоб надійно пришити протез, хірургам довелося видалити кальцієві відкладення в місці з’єднання.

Ще складнішим завданням стало збереження кровопостачання кишківника. У чоловіка було критично звужено верхню брижову артерію, яка забезпечує його кров’ю. За стандартної операції нижню брижову артерію перев’язують, однак у цьому випадку це могло спричинити критичне порушення кровотоку до кишківника.

Тому лікарі вирішили реімплантувати нижню брижову артерію безпосередньо в судинний протез, щоб зберегти кровопостачання.

«У стандартних випадках нижню брижову артерію під час такого протезування перев’язують. Але в нашого пацієнта це могло призвести до критичного порушення кровопостачання кишківника. Тому ми виконали реімплантацію цієї судини безпосередньо в протез, щоб зберегти кровотік. Якби ми не відновили його, наслідки могли бути фатальними», — зазначив Андрій Мелень.

Операція минула успішно. Команді вдалося відновити кровопостачання обох нижніх кінцівок і зберегти кровотік до кишківника.

Нині Юрій відновлюється після втручання. За його словами, ноги вже стали теплішими, а ходити з кожним днем легше.

«Як і перед операцією, так і зараз маю бойовий настрій. Ноги вже тепліші, з кожним днем все легше ходити. Лікарі тут — просто ангели. Дуже вдячний їм за все», — розповів чоловік.