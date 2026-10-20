Україна приєдналася до «золотого стандарту» доказової медицини: в країні запрацювала Cochrane Ukraine

Про створення групи на початку вересня повідомили представники Фонду досліджень наук про здоров’я.

В Україні створили національну групу Cochrane Ukraine, яка сприятиме поширенню науково обґрунтованих медичних знань серед лікарів, дослідників і тих, хто ухвалює рішення у сфері охорони здоров’я. Група працюватиме на базі Фонду досліджень наук про здоров’я та стане частиною міжнародної мережі Cochrane.

Cochrane Ukraine допомагатиме українським фахівцям отримувати доступ до міжнародних наукових доказів, навчальних і методичних ресурсів, а також долучатися до міжнародної дослідницької співпраці. Окремим завданням стане представлення українських наукових потреб і пріоритетів у глобальній спільноті доказової медицини.

«Україні це полегшує доступ до глобальних ресурсів, навчання доказовій медицині та кращих методологічних підходів до досліджень. Ми можемо адаптувати докази до українського контексту, поширювати їх і займатися адвокацією», — зазначила керівниця Cochrane Ukraine, стратегічна лідерка напряму освіти фахівців із реабілітації ініціативи TRUE Катерина Тимрук-Скоропад.

За її словами, група також має стати містком між дослідниками, медичними працівниками, пацієнтами та політиками, а українські пріоритети зможуть потрапляти до міжнародного порядку денного.

Cochrane заснували 1993 року в Оксфорді. Мережа об’єднує дослідників, медичних працівників, пацієнтів і людей, які доглядають за хворими. Вона готує систематичні огляди наукових досліджень, які допомагають оцінювати ефективність і безпеку медичних втручань. Ці матеріали використовують під час розроблення клінічних рекомендацій та ухвалення рішень у сфері охорони здоров’я.

Створення Cochrane Ukraine є одним із напрямів проєкту BRIDGE (Building Recovery in Disability through Guidance and Education). Його фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), а підтримує програма «Партнерство лікарень» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.

Проєкт реалізують Deutsch-Ukrainisches Forum e.V., Protez Hub, «Пацієнти України» та ГО «Фонд досліджень наук про здоров’я».