Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаЗдоров'я

Україна приєдналася до «золотого стандарту» доказової медицини: в країні запрацювала Cochrane Ukraine

В Україні створили національну групу Cochrane Ukraine, яка сприятиме поширенню науково обґрунтованих медичних знань серед лікарів, дослідників і тих, хто ухвалює рішення у сфері охорони здоров’я. Група працюватиме на базі Фонду досліджень наук про здоров’я та стане частиною міжнародної мережі Cochrane.

Про створення групи на початку вересня повідомили представники Фонду досліджень наук про здоров’я.

Україна приєдналася до «золотого стандарту» доказової медицини: в країні запрацювала Cochrane Ukraine
Фото: Фонд досліджень наук про здоров’я / Health Sciences Research Foundation

Cochrane Ukraine допомагатиме українським фахівцям отримувати доступ до міжнародних наукових доказів, навчальних і методичних ресурсів, а також долучатися до міжнародної дослідницької співпраці. Окремим завданням стане представлення українських наукових потреб і пріоритетів у глобальній спільноті доказової медицини.

«Україні це полегшує доступ до глобальних ресурсів, навчання доказовій медицині та кращих методологічних підходів до досліджень. Ми можемо адаптувати докази до українського контексту, поширювати їх і займатися адвокацією», — зазначила керівниця Cochrane Ukraine, стратегічна лідерка напряму освіти фахівців із реабілітації ініціативи TRUE Катерина Тимрук-Скоропад.

За її словами, група також має стати містком між дослідниками, медичними працівниками, пацієнтами та політиками, а українські пріоритети зможуть потрапляти до міжнародного порядку денного.

Cochrane заснували 1993 року в Оксфорді. Мережа об’єднує дослідників, медичних працівників, пацієнтів і людей, які доглядають за хворими. Вона готує систематичні огляди наукових досліджень, які допомагають оцінювати ефективність і безпеку медичних втручань. Ці матеріали використовують під час розроблення клінічних рекомендацій та ухвалення рішень у сфері охорони здоров’я.

Створення Cochrane Ukraine є одним із напрямів проєкту BRIDGE (Building Recovery in Disability through Guidance and Education). Його фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), а підтримує програма «Партнерство лікарень» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.

Проєкт реалізують Deutsch-Ukrainisches Forum e.V., Protez Hub, «Пацієнти України» та ГО «Фонд досліджень наук про здоров’я».

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies