Віртуальна реальність допомогла зменшити фантомний біль після ампутації ноги: результати дослідження

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на платформі medRxiv.

Клінічне дослідження за участю 36 людей з ампутаціями ніг показало, що лікування з використанням віртуальної реальності може зменшувати фантомний біль. Найкращі результати отримали за допомогою методу, який поєднує рухи ніг із візуальним відтворенням відсутньої кінцівки.

У дослідженні взяли участь 36 людей з фантомним болем після ампутації ноги: 19 учасників мали ампутацію вище коліна, а 17 — нижче коліна. Їх розподілили на дві групи, які проходили різні види лікування з використанням віртуальної реальності.

Перша група отримувала активне VR-лікування, яке передбачало рухи ногами та візуальний зворотний зв'язок — учасники бачили віртуальне відтворення відсутньої кінцівки. Друга група використовувала комерційний VR-продукт для полегшення болю, заснований на відволіканні уваги.

Кожен учасник пройшов вісім сеансів лікування. Дослідники оцінювали інтенсивність болю та його характеристики до початку терапії, одразу після її завершення, а також через один і вісім тижнів.

Реклама

Результати показали, що після активного VR-лікування інтенсивність болю та його характеристики суттєво покращилися. Зменшення інтенсивності болю зберігалося протягом тижня після завершення терапії, а позитивні зміни в характеристиках болю — протягом восьми тижнів.

У групі, яка використовувала VR для відволікання уваги, також зафіксували зменшення інтенсивності болю під час спостереження за змінами від одного сеансу до наступного. Однак за основними показниками до та після лікування статистично значущі зміни виявили лише в групі активної терапії.

Автори зазначають, що результати свідчать про потенціал віртуальної реальності в лікуванні фантомного болю, зокрема за допомогою візуального відтворення відсутньої кінцівки. Водночас дослідження охоплювало невелику кількість учасників, а його результати ще мають пройти незалежну наукову оцінку.

Фантомний біль — це біль, який людина відчуває у відсутній після ампутації кінцівці. За даними, наведеними дослідниками, до 85% людей після ампутації можуть відчувати такий біль. Він здатен суттєво впливати на повсякденне життя та реабілітацію.