Як допомогти дитині заговорити: фахівці розробили комплекс вправ для малюків до 3-х років

За даними центру громадського здоровʼя України, сьогодні понад 70% дошкільнят мають порушення у вимові звуків та побудові речень.

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В Україні створили сервіс із інструментами для батьків, аби відстежувати розвиток мовлення дитини і вчасно помічати можливі труднощі.

Адже стереотипи про те, що дитина «переросте» чи «сама заговорить» заважають батькам побачити реальну ситуацію затримок у розвитку.

Труднощі в мовленні легше виявити завдяки вправам та скоригувати в ранньому віці до 3-х років, ніж коли дитина подорослішає.

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У межах комунікаційної кампанії «Талалам до перших слів» створили онлайн-платформу, де є безкоштовні вправи для розвитку мовлення дітей, поділені за віком, а також підказки для батьків від експертів з раннього розвитку.

Авторкою є Альона Король, PhD, логопединя, спеціальна психологиня, засновниця Центру «ЛогоКлуб», доцентка ВДПУ імені Михайла Коцюбинського та головна експертка з особливих потреб дітей проєкту «КРИЦЯ: Підтримка відновлення Криворіжжя».

Ось кілька порад для малюків до 1 року:

Вимкніть телевізор чи соцмережі. Розуміємо, як сильно іноді хочеться відволіктися та просто відпочити. Але навіть якщо дитина не дивиться в екран, постійний фоновий шум дуже втомлює її мозок. Захищаючись від галасу, малюк звикає просто ігнорувати всі звуки навколо — зокрема й ваше мовлення. Крім того, доведено, що при ввімкненому телевізорі батьки розмовляють зі своїми малятами на 20% менше. А це напряму впливає на те, скільки живих слів почує дитина, як швидко вона накопичить свій словниковий запас і зможе вимовити перше довгоочікуване слово.

Не затягуйте з пюре. Так, часто спокійніше годувати малюка ідеально збитим пюре, щоб він бува не поперхнувся. Але жування — це справжній «фітнес» для розвитку мовлення! Якщо дитина довго їсть лише перебиту їжу, м'язи її щелепи та язика залишаються слабкими, що потім заважає чисто вимовляти звуки. Радимо вже з 7-8 місяців давати дитині мʼякі шматочки (персик чи варену морквинку). Намагайтеся не затримуватися на пюре після 9-10 місяців, адже ротик, який добре вміє жувати, набагато швидше навчиться говорити.

Не вгадуйте бажання. Коли дитина трохи підросла (8-10 місяців) і тягнеться до іграшки чи чашки, не давайте її тієї самої секунди. Зробіть малесеньку паузу. Подивіться з усмішкою й дайте їй шанс вказати пальчиком, емоційно покректати чи видати інший звук прохання. Якщо завжди давати все з пів погляду, у дитини буде менший стимул використовувати голос для спілкування.

Ось кілька порад для малюків 1-2 років:

Дайте дитині розмашисто рухатися та шуміти. Бити лопаткою по піску, жбурляти камінці у воду, тупати по калюжах чи гучно стукати кубиками — це не бешкетування, а тренування. Річ у тому, що спочатку нервова система вчиться керувати великими м'язами (спина, руки, ноги) і лише потім — найдрібнішими й найточнішими м'язами язика та губ. Такі активні рухи допомагають дитині краще відчувати своє тіло в просторі. А ще саме під ці веселі дії найлегше вириваються перші емоційні звуки: «Бах!», «Бух!», «Ляп!».

Йдіть за цікавістю дитини. Якщо ви читаєте книжку про машинки, а дитина захоплено тицяє пальчиком у маленьку кицю на тлі — відкладіть машинки й говоріть про кицю. Діти найкраще й найшвидше запам'ятовують ті слова, до яких уже прикутий їхній інтерес.

Правило п'яти секунд. Коли ви щось запитуєте в дитини, порахуйте подумки до п'яти. Мозок малюка працює трохи повільніше: йому потрібен час, щоб зрозуміти питання, знайти потрібне слово й дати команду губам його вимовити. Дайте йому ці кілька секунд тиші — і ви здивуєтеся результату.

Ось кілька порад для малюків 2-3 років:

Говоріть навмисні нісенітниці. Діти 2-3 років обожнюють виправляти дорослих. Одягніть шкарпетку собі на вухо й скажіть: «О, яка гарна шапка!». Або на прогулянці вкажіть на собаку й серйозно скажіть: «Дивись, який пухнастий трактор пішов!». Малюк обов'язково обуриться, почне сміятися й пояснювати вам, як треба правильно. Це гарно стимулює мовлення, бо дитина відчуває себе впевненим «експертом», а не просто повторює слова на прохання дорослих.

Катайте на гойдалках і каруселях. Звучить дивно, але наш вестибулярний апарат тісно пов'язаний із центрами мовлення в мозку. Тому стрибки на ліжку, гойдання, кружляння на руках — це справжня сенсорна стимул-терапія. Мозок отримує сигнали від тіла, «заряджається» енергією й набагато легше та охочіше видає нові слова.

Давайте пити через трубочки. У 2-3 роки настає час готувати ротик до складних звуків. Дуже практичне тренування для губ і щічок — це пити густий кефір, кисіль або смузі через тонку трубочку. Але стежте, щоб дитина не затискала трубочку зубами й не засовувала її надто глибоко в рот. Працювати мають лише кінчики губ! Це тренує правильне ковтання й допомагає позбутися звички ходити з напіввідкритим ротиком. Водночас активне всмоктування рідини допомагає язику зайняти правильне високе положення в роті — саме воно необхідне для чітких звуків.

Ініціатива є частиною цього проєкту. Кампанія фінансується Великим Герцогством Люксембург та впроваджується LuxDev — Люксембурзьким агентством з розвитку співробітництва, у партнерстві з Proman та НУР.



