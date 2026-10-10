Сьогодні, 10 жовтня, у Дніпропетровській області через ворожу атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик.
Як написав начальник ОВА Олександр Ганжа, росіяни скинули боєприпас з безпілотника у Покровській громаді.
Поранені ще двоє дітей: 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу.
- Вчора російські війська понад 10 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини. Під ударами опинилися логістичний склад, автомобілі комунального підприємства та інфраструктурні об’єкти.