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Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр росіян

Українські військові також завдали ударів по ремонтній базі, складах пального та матеріально-технічних засобів противника.

Сили оборони уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 9 та в ніч на 10 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у районах Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині уражено пункти управління підрозділів російських окупантів. У районі Труханового Брянської області РФ українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

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Також у районі Хорлів Херсонської області завдали удару по навчальному центру сержантів російської армії.

Крім того, Сили оборони атакували об’єкти технічного та матеріального забезпечення російських військ. У районі Суходільська на Луганщині уражено ремонтно-відновлювальну базу, а поблизу Чистякового на Донеччині – склад паливно-мастильних матеріалів.

Ще два склади матеріально-технічних засобів уражено в районах Родинкового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому зберігалося також інженерне обладнання.

Робота з ураження ключових військових цілей російської армії триває.

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