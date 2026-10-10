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У Києві уламки російського БпЛА впали на житлову та офісну будівлі, є перебої з водопостачанням (оновлено)

Наслідки атаки РФ зафіксовано у Солом'янському районі.

У Києві уламки російського БпЛА впали на житлову та офісну будівлі, є перебої з водопостачанням (оновлено)
Фото: ДСНС України

У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на 25-поверховий житловий будинок. Також уламки влучили у восьмиповерхову офісну будівлю.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Соломʼянському районі падіння, попередньо, уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок", – ідеться у повідомленні.

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За його словами, на місце падіння уламків житлового будинку прямують екстрені служби. 

Також у Солом’янському районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

Станом на 13:23 відомо, що через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. 

У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

У "Міненерго" також наголосили, що через атаку на енергообʼєкти Києва та області, частина регіону залишилась без електропостачання. 

Щойно дозволять безпекові умови, бригади оперативно розпочнуть відновлення електропостачання. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення світла.

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