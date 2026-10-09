Держава розблокувала видатки на резервне теплопостачання, когенерацію і безперебійне живлення водопроводу Києва

Держава 9 жовтня розблокувала платежі за окремими проєктами Плану стійкості Києва. Це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства.
Проєкти були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема транспортування закордонного обладнання. Про це повідомили в КМДА.
«Сьогодні держава розблокувала платежі за окремими проєктами Плану енергостійкості Києва. Це надзвичайно важливий крок. Адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року», – йдеться у повідомленні.
КМДА додала, що в Плані стійкості закладено будівництво 1600 мегават резервного теплопостачання і 40 МВт резервного живлення об'єктів водоканалу.
«Це десятки об’єктів», – додали в КМДА.
- Учора міський голова Віталій Кличко заявив, що місто стикнулося з нестачею фінансів на виконання Плану стійкості. Зокрема, й на створення дублювальної системи теплопостачання, що має працювати в випадку знищення централізованого опалення. Роботи з її створення планували закінчити до кінця року.
- Сьогодні президент звинуватив київську владу в майже повному невжитті кроків для виконання Плану стійкості.
- В вересні уряд зупинив видатки через нестачу коштів у бюджеті. Держава недоотримала зовнішнє фінансування в повному обсязі, оскільки провалила обіцянки перед партнерами. Верховна Рада, яка з 17 вересня не провела жодного пленарного засідання, планує голосувати за головні для партнерів законопроєкти наступного тижня.