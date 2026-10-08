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Кличко: підрядники, які працюють над виконанням Плану стійкості, роблять це власним коштом

Місто відійшло від практики передоплат. 

Кличко: підрядники, які працюють над виконанням Плану стійкості, роблять це власним коштом
Віталій Кличко
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Підготовка Києва та інших міст до зими стикається з викликом браком фінансування, оскільки казначейство зупинило видатки на некритичні потреби. Місто взяло кредит у банків на виконання Плану стійкості, ці кошти зайшли на рахунок держказанчейства, але їх поки не надають.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав на організованому LB та EFI Group заході. Він пояснив, що підрядники, зокрема «Автострада», що встановлює системи резервного живлення будинків, працюють власним коштом. Також не можуть поки що сплатити за роботи з будівництва дублювальної системи опалення. 

«Київ взяв запозичення в банках. Гроші надійшли на рахунки казначейства, але протягом місяця казначейство їх не видає», – сказав він.

Кличко пояснив, що місто відійшло від передоплат і зараз вимагає у кожного підрядника проводити роботи за власні кошти. Акти виконаних робіт повинні пройти держекспертизу, і лише після цього Київ оплачує виконані роботи.

Кличко подякував підрядникам, які довіряють місто. 

Також міський голова прокоментував критику рішення міста завершувати будівництво Подільсько-Воскресенького мосту. Він зазначив, що зараз, коли ворог прицільно б'є по мостах міста, критично необхідно мати більшу кількість шляхів. Те саме з метро, будівництво якого триває: окрім функції основної транспортної артерії міста, воно виконує функцію захисту киян у тривоги. 

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