У Києві та частині області застосували екстрені відключення світла: графіки не діятимуть

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У Києві вранці 8 жовтня застосували екстрені відключення електроенергії. Графіки на цей період не діють.

Відповідне повідомлення близько 9:30 опублікували в ДТЕК. Енергетики інформуватимуть у разі змін.

«Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», – йдеться у повідомленні.

Доповнення. Згодом у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення діють і в низці районів Київської області: Бучанському, Броварському, Вишгородському і Бориспільському.

Аварійні відключення електропостачання почалися в столиці та інших регіонах після того, як в ніч на 30 вересня Росія масовано атакувала енергетику. Після цього до 6 жовтня обмежень переважно не було.

7 жовтня ворог знову масовано вдарив, зокрема і по енергетичній інфраструктурі.