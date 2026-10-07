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ДТЕК: У Києві та області ввели екстрені відключення світла

Графіки не діють.

ДТЕК: У Києві та області ввели екстрені відключення світла
Фото: ДТЕК

У Києві та області застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – зазначають у повідомленні. 

В "Укренерго" додають, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі 

  • Через проблему з електропостачанням у Києві частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.
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