ДТЕК: У Києві та області ввели екстрені відключення світла

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві та області застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – зазначають у повідомленні.

В "Укренерго" додають, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі