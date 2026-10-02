Росіяни знову атакували Південний міст у Києві

Російські окупанти вчергове вдарили по Південному мосту у Києві, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро. Екстрені служби прямують на місце", – ідеться у повідомленні.

Вчора росіяни вперше прицільно атакували Північний міст, що сполучає лівий і правий береги Києва.

Спершу цілили в опори, потім – у дорожнє покриття. Мостом пролягає «зелена» гілка метрополітену, яка єдина працювала під час жовтих тривог. Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами. Південним - перекрили повністю. Уночі РФ щонайменше 4 рази атакувала Південний міст.