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Росіяни знову атакували Південний міст у Києві

Наразі міст закритий для руху автотранспорту і метро. 

Росіяни знову атакували Південний міст у Києві
Фото: Південний міст у Facebook

Російські окупанти вчергове вдарили по Південному мосту у Києві, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро. Екстрені служби прямують на місце", – ідеться у повідомленні.

  • Вчора росіяни вперше прицільно атакували Північний міст, що сполучає лівий і правий береги Києва. 
  • Спершу цілили в опори, потім – у дорожнє покриття. Мостом пролягає «зелена» гілка метрополітену, яка єдина працювала під час жовтих тривог. Станом на ранок 2 жовтня у Києві частково обмежили рух двома мостами. Південним - перекрили повністю. Уночі РФ щонайменше 4 рази атакувала Південний міст.
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