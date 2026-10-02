Кличко: метрополітен готовий відновити рух Північним мостом під час жовтих тривог, але після експертного висновку

Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом після серії ворожих атак, але після отримання експертного висновку про стан споруди від наукових інститутів. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив за результатами засідання Ради оборони Києва.

На засіданні розглянули питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро. Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки.

«Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади», – сказав Кличко.

Вчора росіяни вперше прицільно атакували Північний міст, що сполучає лівий і правий береги Києва. Спершу цілили в опори, потім – у дорожнє покриття. Мостом пролягає «зелена» гілка метрополітену, яка єдина працювала під час жовтих тривог.

У зв'язку з атаками курсування метро мостом припинили.