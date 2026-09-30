У Києві ввели графіки відключення (оновлено)

Також аварійні відключення ввели також у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

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У Києві застосували екстрені відключення, пише ДТЕК. Після них почали застосовувати планові графіки.

"За командою Укренерго застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати", – повідомили у ДТЕК.

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За додатковою інформацією Міненергетики, внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У ДТЕК згодом розповіли про введення графіків відключень на 30 вересня у Київській області.

За оновленою інформацією ДТЕК Київ також повертається до графіків відключень світла. Із графіками відключень можна ознайомитися в чатботі, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за актуальною інформацією щодо відключень на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу", – наголошують у відомстві.