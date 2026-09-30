Київ і Луцьк очолили рейтинг українських міст за європейськими критеріями

Київ і Луцьк очолили рейтинг в пілотному дослідженні "Європейський індекс міст 2025", яке провела програма "Прозорі міста" Transparency International Ukraine. Середній показник всіх 11 українських міст становив 44 бали зі 100 можливих.

Пілотне дослідження тривало з жовтня 2025 року до липня 2026 року. До нього увійшли Київ та десять обласних центрів: Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Харків, Хмельницький і Чернігів.

Загалом оцінювалися шість напрямів діяльності місцевого самоврядування: відкритість міських рад, електронні сервіси, відкриті дані, публічні фінанси, доброчесність і протидію корупції, а також підзвітність. Кожен напрям оцінювали за 40 індикаторами, а максимальна оцінка за кожним субіндексом становила 100 балів.

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За результатами дослідження, Київ отримав 55,3 бала, а Луцьк53,4 бала. У Transparency International Ukraine зазначили, що навіть ці результати свідчать про невисокий рівень готовності міських рад до вимог євроінтеграції у сфері прозорого демократичного врядування.

Київ показав найкращі результати у сферах електронних сервісів та відкритих даних, а Луцьк у напрямах доброчесності та протидії корупції і підзвітності.

Найнижчі результати за підсумками дослідження продемонстрували Чернігів і Полтава. У Чернігова за всіма шістьма напрямами оцінки були нижчими за 50 балів. Полтава увійшла до трійки аутсайдерів у п'яти з шести субіндексів.

Найкраще міські ради впоралися з показниками відкритості та електронних сервісів. Середній рівень виконання становив 53,5% і 49,8% відповідно. Найпроблемнішим напрямом виявилися відкриті дані, де середній показник становив лише 23,1%.

За даними дослідження, 79% оцінок міст за окремими субіндексами перебували в діапазоні від 30 до 69 балів. Найвищий результат 70 балів отримав Київ за субіндексом "Електронні сервіси".

Окремо аналітики дослідили принцип "єдиної точки входу": наявність на сайтах міських рад тематичних розділів, де зібрана та регулярно оновлюється вся необхідна інформація з певного питання. У середньому такі розділи функціонували у 71% випадків.

Найкраще цей підхід був реалізований у Києві: експерти знайшли 14 із 15 необхідних тематичних розділів. Натомість на сайті Полтавської міської ради виявили лише чотири з 15.

Дослідження також показало проблеми зі стратегічним плануванням. У 2025 році лише Київ, Кропивницький і Луцьк мали актуальну стратегію розвитку територіальної громади. Водночас жодне з них на момент перевірки у липні 2026 року не оприлюднило звіт про результати моніторингу реалізації стратегії за 2025 рік.

Аналітики також звернули увагу на недостатній рівень залучення мешканців до ухвалення рішень. Лише мери Дніпра, Запоріжжя, Львова та Полтави прозвітували про свою роботу за 2025 рік на відкритій зустрічі з громадою.

У Transparency International Ukraine зазначили, що повторні моніторинги за окремими напрямами показали позитивну динаміку. Зокрема, середній рівень виконання індикаторів у сфері відкритості зріс із 53,5% до 72,4%, електронних сервісів – із 49,8% до 57,4%, а публічних фінансів – із 44,4% до 53,75%.