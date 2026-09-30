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У Новгород-Сіверському дрон вдарив по підприємству

Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

У Новгород-Сіверському дрон вдарив по підприємству
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Facebook

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині внаслідок удару російського безпілотника по підприємству постраждали двоє цивільних чоловіків.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Влучання БпЛА типу "Молнія" зафіксували сьогодні, 30 вересня, близько 11:45 на території одного з підприємств міста.

Поранені – чоловіки 1995 та 1998 років народження. Їх доправили до місцевого медичного закладу з акубаротравмами та осколковими пораненнями.

Додаткові обставини та інформацію про наслідки атаки встановлюють.

  • Напередодні російські війська атакували агропідприємство в Борзні на Ніжинщині. За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, удару завдали "Бандеролями".
  • Загалом протягом минулої доби російські війська 23 рази атакували Чернігівщину. Зокрема, 15 ударів FPV-дронами зафіксували у прикордонних районах. Також ворог застосовував БпЛА для скидання боєприпасів, артилерію та міномети.
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