У Новгород-Сіверському дрон вдарив по підприємству

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині внаслідок удару російського безпілотника по підприємству постраждали двоє цивільних чоловіків.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Влучання БпЛА типу "Молнія" зафіксували сьогодні, 30 вересня, близько 11:45 на території одного з підприємств міста.

Поранені – чоловіки 1995 та 1998 років народження. Їх доправили до місцевого медичного закладу з акубаротравмами та осколковими пораненнями.

Додаткові обставини та інформацію про наслідки атаки встановлюють.