У Новгород-Сіверському дрон вдарив по підприємству

У Новгород-Сіверському на Чернігівщині внаслідок удару російського безпілотника по підприємству постраждали двоє цивільних чоловіків.
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Влучання БпЛА типу "Молнія" зафіксували сьогодні, 30 вересня, близько 11:45 на території одного з підприємств міста.
Поранені – чоловіки 1995 та 1998 років народження. Їх доправили до місцевого медичного закладу з акубаротравмами та осколковими пораненнями.
Додаткові обставини та інформацію про наслідки атаки встановлюють.
- Напередодні російські війська атакували агропідприємство в Борзні на Ніжинщині. За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, удару завдали "Бандеролями".
- Загалом протягом минулої доби російські війська 23 рази атакували Чернігівщину. Зокрема, 15 ударів FPV-дронами зафіксували у прикордонних районах. Також ворог застосовував БпЛА для скидання боєприпасів, артилерію та міномети.