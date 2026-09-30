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Росіяни б’ють по Херсонщині дронами, поранили 3 людей

Російські окупанти, зокрема, атакували дроном у Корабельному районі велосипедиста. 

Росіяни б’ють по Херсонщині дронами, поранили 3 людей
Фото: Вікіпедія

Росіяни сьогодні знову обстрілюють Херсонську область, є постраждалі. Про це повідомили у Херсонській МВА та ОВА.

Близько 07:30 у Корабельному районі внаслідок атаки російського дрона постраждав 36-річний чоловік.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Медики діагностували у нього вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини. Наразі чоловіка дообстежують.

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Близько 10:00 російські окупанти атакували дроном у Корабельному районі велосипедиста. 

74-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги. Співробітники поліції доставили потерпілого до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу та продовжують дообстеження.

Близько 11:00 росіяни обстріляли з артилерії Нововоронцовку. 

Через ворожий удар постраждала 88-річна жінка, яка перебувала у будинку. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

  • Минулої доби росіяни пошкодили на Херсонщині два приватні будинки і через російську агресію 5 людей дістали поранення.
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