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Росіяни атакували Трипільську ТЕС: пошкоджено генеруюче обладнання

Деталі щодо наслідків з міркувань безпеки поки що не повідомляють. 

Росіяни атакували Трипільську ТЕС: пошкоджено генеруюче обладнання
Фото: Центренерго

Унаслідок атаки Росії в середу пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплової електростанції

Про це повідомляє ПАТ "Центренерго"

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.

"Зараз наше першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", – зазначив генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко. 

Він подякував працівникам, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах.

В компанії також наголосили, що Росія свідомо б'є по українській енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла.

  • Росіяни вже не вперше атакували Трипільську ТЕС. Перші масовані атаки почалися ще в жовтні 2022 року, тоді станція зазнала пошкоджень і частково зупиняла роботу.
  • Із грудня 2022 по лютий 2023 року ворог обстрілював станцію ракетами та дронами. ТЕС кілька разів виходила з ладу, а її відновлення тривало тижнями. 
  • У березні 2024 року внаслідок російського удару на станції сталася пожежа. А в квітні Росія завдала по ТЕС одного з найпотужніших ударів – Трипільська ТЕС втратила більшість обладнання і фактично припинила виробництво електроенергії. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни"
  • У 2025 році росіяни періодично атакували станцію дронами, було пошкоджено допоміжні об’єкти, але станція частково працювала. 
  • 30 вересня вперше з минулого опалювального сезону Росія масовано атакувала енергетику, хоча поодинокі удари тривали все літо. 
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