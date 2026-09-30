Росіяни атакували Трипільську ТЕС: пошкоджено генеруюче обладнання

Деталі щодо наслідків з міркувань безпеки поки що не повідомляють.

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Унаслідок атаки Росії в середу пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплової електростанції.

Про це повідомляє ПАТ "Центренерго".

Інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.

"Зараз наше першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", – зазначив генеральний директор "Центренерго" Сергій Ісаченко.

Він подякував працівникам, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах.

В компанії також наголосили, що Росія свідомо б'є по українській енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла.

Росіяни вже не вперше атакували Трипільську ТЕС. Перші масовані атаки почалися ще в жовтні 2022 року, тоді станція зазнала пошкоджень і частково зупиняла роботу.

Із грудня 2022 по лютий 2023 року ворог обстрілював станцію ракетами та дронами. ТЕС кілька разів виходила з ладу, а її відновлення тривало тижнями.

У березні 2024 року внаслідок російського удару на станції сталася пожежа. А в квітні Росія завдала по ТЕС одного з найпотужніших ударів – Трипільська ТЕС втратила більшість обладнання і фактично припинила виробництво електроенергії. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни".