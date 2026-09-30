The Guardian: Кожна година повітряних тривог обходиться економіці України у $45 млн

Росія дедалі частіше атакує об’єкти, які забезпечують роботу української економіки: промислові підприємства, склади, логістичні центри та дата-центри.

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У метро Києва під час повітряної тривоги

Кожна година, протягом якої повітряні тривоги зупиняють роботу бізнесу в Україні, обходиться економіці приблизно у $45 млн.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

Росія дедалі частіше атакує об’єкти, які забезпечують роботу української економіки: промислові підприємства, склади, логістичні центри та дата-центри. Кравченко вважає, що мета російських ударів – фактично знищити значну частину економіки країни.

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Через тривалі повітряні тривоги підприємства змушені призупиняти роботу, а працівники – переходити до укриттів. В окремі дні можуть лунати до 10 годин.

Під час "жовтих" тривог працюють понад половина підприємств

"Якщо люди перебувають в укритті, бізнес зупиняється", – додав Кравченко.

За даними міністра, під час "жовтих" тривог працюють понад половина підприємств. Водночас такий рівень попередження не гарантує безпеки.

Кравченко повідомив, що російські атаки лише за цей рік завдали близько $10 млрд збитків основним фондам. Серед уражених об’єктів – металургійні підприємства, склади, логістична інфраструктура та дата-центри. Крім того, Росія фактично заблокувала українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту.

Міністр вважає, що Україна краще підготувалася до майбутньої зими, яку він назвав потенційно найскладнішою за час війни. Очікується подальший тиск на енергосистему, інфраструктуру та підприємства, які вже зазнали значних втрат через обстріли.

Водночас уряд розглядає можливість дозволити більшій кількості приватних компаній купувати системи протиповітряної оборони.

Обстріли посилили фінансові проблеми України

Атаки також посилюють фінансові проблеми держави. Як зазначив Кравченко, уряду вдалося скоротити цьогорічний дефіцит бюджету з $27 млрд до $20 млрд завдяки скороченню видатків та пошуку додаткових внутрішніх ресурсів.Київ розраховує на додаткову фінансову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема на можливість достроково отримати частину кредитів, запланованих на наступний рік.