Із $27 млрд близько $7 млрд уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків, а решта $20 млрд – це предмет переговорів із партнерами.

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький пояснив, як уряд планує покрити дефіцит оборонних потреб. Як нагадав прем'єр під час зустрічі з журналістами, загальна вартість війни у 2026 році – це $155 млрд.

«Ця цифра не виникла зараз і не є новиною. Ще в лютому 2026 року на «Рамштайні» нашим партнерам її представило тодішнє керівництво Міністерства оборони. Повторно цифру $155 млрд було зафіксовано у документі «Фінансова стратегія», який уряд ще в березні 2026 року подав ЄС у процесі діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan», – повідомив він.

За словами Корецького, $155 млрд складається з бюджетного фінансування та позабюджетної матеріально-технічної допомоги партнерів – ракет, техніки та іншого озброєння, яке передають не грошима, а конкретними одиницями. Як приклад він навів ракети PAC-2 чи PAC-3 до Patriot, пускові установки, літаки і інше.

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Із цих $155 млрд нам станом на сьогодні не вистачає $27 млрд, це дефіцит оборонних потреб на цей рік.

Із цих $27 млрд близько $7 млрд уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Тобто, як пояснив премʼєр, це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта $20 млрд – предмет переговорів із партнерами.

«Від цих грошей залежить наша спроможність вести активні бойові дії зокрема і в першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно оплатити виробництво відповідних озброєнь. Особливо це стосується далекобійної компоненти та наших можливостей переносити війну туди, звідки вона прийшла. Це критична потреба, яку необхідно забезпечити», – зазначив Корецький.

Контекст

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на цей рік дефіцит бюджету міністерства оборони становить 27 млрд доларів. На початку року міністерство вирішило використати кошти, заплановані на друге півріччя. Їх витратили на дрони та інші потреби.

Згодом він пояснив, що дефіцит бюджету міністерства оборони в $27 мільярдів частково стосується грошового забезпечення військових. Це потреби на жовтень, листопад і грудень. Ці проблеми проговорили з ЄС і МВФ. МВФ не може фінансувати військове забезпечення, а Єврокомісію просили наблизити другий транш, запланований на наступний рік. Частину грошей розраховують отримати за рахунок нових Drone Deal з партнерами.

А Корецький наголосив, що згаданий дефіцит – це не нові додаткові потреби, а лише частиною раніше розрахованих коштів, для яких поки не знайшли джерел покриття. Щоб закрити цю суму, вже призупинили фінансування низки культурних програм, а також виплати заборгованостей за ремонти доріг і нові об'єкти в межах «Планів стійкості».