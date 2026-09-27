Корецький: Дефіцит у $27 мільярдів є частиною загальної потреби України у $155 мільярдів на війну

Дефіцит бюджетних видатків у розмірі $27 мільярдів входить до загальної суми у $155 млрд, яку Україна озвучила на початку року як потребу для ведення війни.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю ТСН, передає «Інтерфакс-Україна».

Глава уряду нагадав, що цю цифру задекларували під час засідання у форматі «Рамштайн» у лютому цього року. Зазначена сума охоплює як прямі видатки державного бюджету, так і військову допомогу від міжнародних партнерів у вигляді озброєння, зокрема ракет для систем Patriot, пускових установок, авіації та іншого обладнання.

Корецький наголосив, що згаданий дефіцит – це не нові додаткові потреби, а лише частиною раніше розрахованих коштів, для яких поки не знайшли джерел покриття.

Глав уряду повідомив, що близько $7 млрд із цієї суми уряд планує закрити завдяки жорсткій економії, оптимізації видатків та внутрішньому перерозподілу ресурсів. Для цього вже призупинили фінансування низки культурних програм, а також виплати заборгованостей за ремонти доріг і нові об'єкти в межах «Планів стійкості».