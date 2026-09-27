Зеленський: Готуються нові обмеження проти РФ, у США закон про санкції застосований лише частково

Триває підготовка нових санкційних пакетів проти Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Готуються нові санкційні пакети, зокрема проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів і обладнання для виробництва російської зброї, конкретних підприємств та осіб, передусім задіяних у виробництві російської балістики. Нові санкції мають запрацювати вже у жовтні, щоб забезпечити більш сильну основу для зміни ситуації та підштовхування Росії до реальної дипломатії», - зазначив глава держави.

Реклама

Президент зауважив, що в Штатах закон Ліндсі Грема застосований лише частково.

«Зараз в Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Ліндсі Грема. Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю... Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову й знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з Групи семи і Групи двадцяти були принциповими», - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що «якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі «шахедного» терору не було б», згадуючи новий обстріл Києва та інших міст України.

Зеленський уточнив, що загалом від 26 вересня росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів, 155 із них – реактивні.