Українські військові мають результати на Лиманському напрямку в межах операції "Вівальді", а також проводять іншу операцію активної оборони за участю угруповання військ Десантно-штурмових військ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони", – ідеться у повідомленні

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За його словами, на Лиманському напрямку триває знищення російських військ, а визначені українським командуванням цілі досягаються. Про ситуацію на фронті президенту доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

"Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті нашими підрозділами було знешкоджено 10 660 російських військових убитими та пораненими. І кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням", – заявив Зеленський.

Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Українські військові також виконують завдання на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках.

Окремо президент відзначив військовослужбовців 3-го армійського корпусу та 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

"Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України", – сказав Зеленський.