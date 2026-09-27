Головне за ніч та ранок неділі, 27 вересня: атака на Дніпро, понад 220 боєзіткнень, дроновий терор Києва і Київщини

Нічні повітряні атаки , 221 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. Через влучання ворожого БпЛА загорілася будівля СТО. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.

Станом на 12:05 мер Києва повідомив про влучання в нежитлову будівлю у Солом'янському районі столиці. У ДСНС додали, що сталося влучання в один із закладів освіти.

У Шевченківському районі постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували.

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Станом на 11:04, кількість постраждалих у Києві зросла до 4 осіб, серед них – дві 16-річні дівчини.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення.

На Костянтинівському та Покровському напрямках зафіксовано по 26 ворожих атак.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 690 військових. З початку повномасштабного армія РФ втратила в Україні близько 1 528 970 військовослужбовців.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

26 вересня та в ніч на 27 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

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Зокрема в Донецьку Донецької області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

Докладніше – в новині.

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками. За останню добу наслідки атак зафіксували у трьох районах області, пошкоджено 16 об’єктів.

Оперативні служби працюють на місцях, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

У Броварах Київської області внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа у логістичному промисловому центрі, повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Через сильне задимлення у місті погіршився стан повітря. Міський голова закликав жителів щільно зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до поліпшення ситуації.

Російські війська вдарили по місту Дніпро, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюють.

У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема 76 реактивними, а також безпілотниками-імітаторами типу "Пародія", повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Запускали безпілотники з напрямків Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму (район Гвардійського). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 147 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях. Ще на восьми локаціях впали збиті російські безпілотники та їхні уламки.

Атака триває.

Росія модернізує секретний підземний комплекс у горі Косьвинський Камінь на Уралі, який пов’язують із системою резервного управління стратегічними ядерними силами "Периметр".

Про це ідеться у розслідуванні Danwatch. Об’єкт 1335, також відомий під кодовою назвою "Грот", розташований у Свердловській області. За даними розслідувачів, основні роботи з модернізації комплексу міноборони Росії розпочало у 2018 році. У документах про державні оборонні закупівлі за 2018–2024 роки журналісти виявили тисячі замовлень, пов’язаних з Об’єктом 1335.

Подробиці – в новині.

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