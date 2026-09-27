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На Київщині через російські атаки є загибла та поранені (оновлено)

Унаслідок влучання ворожого БпЛА у Вишневому пошкоджено 5 автомобілів.

На Київщині через російські атаки є загибла та поранені (оновлено)
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Унаслідок ранкових обстрілів РФ у Київські області є загибла та троє поранених цивільних. Пошкоджені авто.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київщині загинула 1 людина, ще 3 — постраждали. У Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено 5 автомобілів та сталося займання. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", — пише Ткаченко.

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Станом на 12:17 стало відомо про ще одну поранену людину у Фастівському районі. Там пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю - частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.

У Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено 5 автомобілів та сталося займання.

У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали. На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.

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