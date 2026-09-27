У Запоріжжі "шахед" влучив у житловий будинок: загинула людина

Уранці російський безпілотник атакував Запоріжжя. Внаслідок удару загинула людина, ще одна отримала поранення.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
У Шевченківському районі міста російський "шахед" влучив у будинок у приватному секторі. Після удару виникла пожежа.
У цей момент поруч проїжджав автомобіль. Одна людина загинула, ще одна була поранена.
Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
Зранку росіяни повторно вдарили по населеному пункту у Запорізькому районі. Там виникла пожежа. Під час обстеження території надзвичайники врятували жінку, яка опинилася заблокованою в одній із квартир.
- У Запорізькій області внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще четверо дістали поранення. Ворог атакував Комишуваху та Новотаврійське.