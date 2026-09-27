У Запоріжжі "шахед" влучив у житловий будинок: загинула людина

Ще одна людина зазнала поранень.

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Уранці російський безпілотник атакував Запоріжжя. Внаслідок удару загинула людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У Шевченківському районі міста російський "шахед" влучив у будинок у приватному секторі. Після удару виникла пожежа.

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У цей момент поруч проїжджав автомобіль. Одна людина загинула, ще одна була поранена.

Фото: Запорізька ОВА

Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

Зранку росіяни повторно вдарили по населеному пункту у Запорізькому районі. Там виникла пожежа. Під час обстеження території надзвичайники врятували жінку, яка опинилася заблокованою в одній із квартир.