У Броварах росіяни атакували логістичний центр

Через задимлення у місті погіршився стан повітря.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Броварах Київської області внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа у логістичному промисловому центрі.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Внаслідок ворожої атаки у Броварському районі виникла пожежа на одному з логістичних промислових центрів. Інформації щодо потерпілих наразі немає", – зазначає він.

Через сильне задимлення у місті погіршився стан повітря. Міський голова закликав жителів щільно зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до поліпшення ситуації.