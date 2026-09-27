У Броварах росіяни атакували логістичний центр

У Броварах Київської області внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа у логістичному промисловому центрі.
Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.
"Внаслідок ворожої атаки у Броварському районі виникла пожежа на одному з логістичних промислових центрів. Інформації щодо потерпілих наразі немає", – зазначає він.
Через сильне задимлення у місті погіршився стан повітря. Міський голова закликав жителів щільно зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до поліпшення ситуації.
- Упродовж доби на Київщині через атаки РФ у трьох районах області пошкоджені 16 об’єктів.