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У Броварах росіяни атакували логістичний центр

Через задимлення у місті погіршився стан повітря.

У Броварах росіяни атакували логістичний центр
Фото: Макс Требухов

У Броварах Київської області внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа у логістичному промисловому центрі.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Внаслідок ворожої атаки у Броварському районі виникла пожежа на одному з логістичних промислових центрів. Інформації щодо потерпілих наразі немає", – зазначає він.

Через сильне задимлення у місті погіршився стан повітря. Міський голова закликав жителів щільно зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до поліпшення ситуації.

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