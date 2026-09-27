На Полтавщині російські дрони атакували промислові підприємства (доповнено)

У Миргородському районі Полтавської області зафіксували влучання російських ударних безпілотників по промислових підприємствах у кількох локаціях.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"У Миргородському районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА по промислових підприємствах на кількох локаціях. На щастя, обійшлося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.
Також через падіння ворожого БпЛА у Полтавському районі пошкоджено лінії електропередач.
Без світла тимчасово залишилися близько 500 споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
- У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. Через влучання ворожого БпЛА загорілася будівля СТО. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.