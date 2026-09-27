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На Полтавщині російські дрони атакували промислові підприємства (доповнено)

Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено лінії електропередач. 

На Полтавщині російські дрони атакували промислові підприємства (доповнено)
Фото: ДСНС у Полтавській області

У Миргородському районі Полтавської області зафіксували влучання російських ударних безпілотників по промислових підприємствах у кількох локаціях.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"У Миргородському районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА по промислових підприємствах на кількох локаціях. На щастя, обійшлося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Також через падіння ворожого БпЛА у Полтавському районі пошкоджено лінії електропередач. 

Без світла тимчасово залишилися близько 500 споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

  • У Києві внаслідок чергового ворожого удару загинув чоловік. Через влучання ворожого БпЛА загорілася будівля СТО. За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю.
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