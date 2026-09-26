Головне за суботу, 26 вересня: авіаудар на Дніпропетровщині, 175 боєзіткнень, дроновий терор Києва

Бойові дії на Донеччині, 175 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по дата-центрах. Яким запам’ятається 1676-й день повномасштабної війни.

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Росіяни не припиняють атакувати безпілотниками Київ. Уранці 26 вересня внаслідок падіння ворожого БпЛА пожежа виникла у житловому будинку в Солом'янському районі. Увечері було влучання дрона у офіс в Шевченківському районі. 26 вересня у Києві постраждали 7 людей.

О 22:45 у Києві знову лунали вибухи. Працювали сили ППО.

Більше інформації – в новині.

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Через удари РФ по телекомунікаційній інфраструктурі та дата-центрах у Києві виникли проблеми із трансляцією деяких телеканалів та онлайн-сервісів.

Унаслідок російського удару по київському дата-центру Cosmonova тимчасово не працює частина відеоплеєрів на сайті Суспільного. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, а інженери та технічні фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

Проблеми виникли із трансляцією телеканалу "Київ24". Там повідомили, що через масштабні російські удари по телекомунікаційній інфраструктурі у столиці можливі перебої з кабельним та онлайн-телебаченням.

Про тимчасові проблеми з трансляцією також повідомили "Новини.LIVE", "Армія TV" та "Ми-Україна+".

Росія завдала ударів по цифровій та телекомунікаційній інфраструктурі України. Під атаками опинилися дата-центри, мережеве обладнання та вузли зв’язку.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 вересня на фронті від початку доби відбулося 175 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Також велика кількість атак була на Костянтинівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 вересня – в новині.

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Сьогодні, 26 вересня, російська армія завдала авіаудару по Синельниківщині в Дніпропетровській області. Загинули дві людини – 17-річна дівчина та 59-річна жінка.

За даними прокуратури, росіяни застосували КАБ. Пошкоджено житлові будинки.

Ще дві людини дістали поранень. Серед них - 6-річний хлопчик.

Російські війська знову атакували Суми керованими авіабомбами. Під ударом опинилися житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Станом на 18:50 було відомо про двох загиблих та 23 поранених людей. Серед постраждалих – четверо дітей. У прокуратурі повідомляли про 24 постраждалих.

За даними прокуратури, влучання зафіксовано в центральній частині міста. Пошкоджено 2 адміністративні будівлі, театр, два дитячі садочки, 26 багатоквартирних і 1 приватний будинок, 22 автомобілі та територію парку.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 26 вересня, російська армія атакувала село Лебʼяже на Харківщині. Постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей.

За оновленими даними від Нацполіції, унаслідок влучання ракети РСЗВ частково зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Постраждали четверо людей: 56-річний чоловік, 33-річна жінка та хлопчики віком 5-ти і 12-ти років. У них медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Також уражені близько 15 автомобілів, що були поблизу епіцентру. У будинках вибито вікна та пошкоджено двері.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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